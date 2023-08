Le foto di Pagano a Varese Ligure

Inaugura domani alle 18, nella sala mostre del Castello dei Fieschi a Varese Ligure, la mostra fotografica di Giorgio Pagano ‘Arte, storia e natura nelle terre del Gottero’. Interverranno il critico d’arte Enrico Formica e lo storico dell’arte Piero Donati. La mostra, organizzata dalla pro loco di Varese Ligure, sarà visitabile fino a sabato 26 agosto. "Giorgio Pagano – scrive Formica nel testo critico – conduce da molti anni una campagna fotografica sulla Val di Vara, documentandone ogni suo aspetto, dalla natura nella sua grandiosità e purezza ai vari momenti di intervento umano: testimonianze di vite organicamente legate al territorio, tesori artistici poco noti. Le fotografie esposte in questa mostra sono quindi una tappa di un percorso che, solo percepito nel suo complesso, evidenzia un intento etico e politico, più ancora che estetico. La scelta dei lavori nelle varie tappe dipende quindi dalla geografia, non testimonia frasi cronologiche". Pagano conduce questa indagine con uno stile coerente con i suoi scopi, il suo gusto, la sua formazione come fotografo allievo di Enrico Amici e attraverso lui di Sergio Fregoso, grande esempio di fotografo del territorio. "L’autore – conclude Formica – mette in campo la propria soggettività solo in modo molto mediato, molto ligure, nell’affetto controllato che traspare verso questi posti".