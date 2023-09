Le fortezze di Sarzana sotto l’ombrello delle ’Vie dei Medici’

Il prossimo fine settimana Sarzana e le sue due fortezze entreranno a far parte de ‘Le vie dei Medici’, progetto promosso dalla sezione spezzina di Italia Nostra che mira a connettere territori, centri o beni medicei in scala regionale con una prospettiva internazionale. Come noto, il lascito della famiglia fiorentina è di immensa caratura: oltre che fautori della creatività artistica e infaticabili collezionisti, i Medici furono infatti promotori di innumerevoli interventi territoriali a Firenze e in tutto il Granducato di Toscana il cui denominatore comune è la rappresentazione del loro potere e della loro magnificenza.

Sarà l’architetto Gianfranco Damiano a rivisitare, sia attraverso alcuni aspetti inediti che riformulano in parte la conoscenza odierna dell’opera medicea sia con la proposizione di una maggiore integrazione funzionale del complesso difensivo nella città che verrà, la storia della Firmafede. L’iniziativa, in programma sabato e domenica della prossima settimana, consisterà infatti in una visita approfondita della Cittadella, fulcro delle iniziative culturali della città. Nel dettaglio, nella giornata di sabato, alla presenza dell’assessore alla cultura Giorgio Borrini, nella sala delle Capriate della Fortezza, l’architetto Gianfranco Damiano, alle 17, terrà una conferenza intitolata La Fortezza di Lorenzo de’ Medici: la storia prosegue dal XIII secolo. Nelle giornate di sabato e domenica prossima, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 gli spazi della Fortezza Firmafede saranno fruibili al pubblico, con visite guidate previste alle 16 e alle 18. "La storia delle Fortezze è la storia di Sarzana che si incrocia con quella dei Medici – ha aggiunto l’assessore alla cultura –. Conoscerla è un’opportunità di promozione per un sito essenziale nel passato e nel futuro di Sarzana. Stiamo lavorando a un percorso di valorizzazione che le riconosca un ruolo sempre più centrale per la cultura del nostro intero territorio". Per qualsiasi informazione sulle iniziative in programma e per le prenotazioni contattare il 0187622080.

Elena Sacchelli