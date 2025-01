Le eccellenze in bottiglia “Castelnuovo Doc“ premia aziende leader del settore

Una festa dedicata al vino e alle aziende locali che grazie al Vermentino hanno raggiunto livelli altissimi nel campo enologico. La prima edizione di “Castelnuovo Doc“ ha messo in vetrina le eccellenze vinicole del territorio protagoniste nella sala convegni ’Vanda Bianchi’ del centro sociale di Molicciara. La giornata, con degustazione, ha presentato i vini che hanno ottenuto importanti premi nel corso del 2024. La sindaca Katia Cecchinelli, l’assessore e vice sindaco Luca Marchi, l’assessore regionale Alessandro Piana e Marco Rozzano presidente dell’Enoteca Regionale della Liguria hanno premiato i viticoltori con un omaggio speciale riservato al novantenne Ottaviano Lambruschi il decano dei produttori e tra i promotori del Vermentino accompagnato dal figlio Fabio che sta portando avanti la tradizione. Sono state premiate le aziende Giacomelli, Cantine Lunae Bosoni, l’Azienda Agricola Libero, Azienda Agricola Ottaviano Lambruschi, Luna Mater, l’Azienda Agricola La Colombiera e Tenuta Olmarello.

"Ho partecipato con grande piacere – ha spiegato l’assessore e vicepresidente della giunta regionale Alessandro Piana – a questa iniziativa che rappresenta un omaggio al lavoro instancabile dei produttori locali. L’eccellenza e la passione che le aziende vitivinicole di Castelnuovo Magra incarnano portano in alto il nome della Liguria nel panorama enologico nazionale e internazionale. Le aziende sono l’esempio concreto di come tradizione, innovazione e dedizione possano creare prodotti straordinari, ambasciatori del nostro territorio".

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con l’Enoteca Regionale della Liguria e Agri Service. "Una giornata speciale – ha ribadito la sindaca Katia Cecchinelli – dedicata alle eccellenze vinicole del nostro territorio. L’entusiasmo e l’amore per i prodotti locali sono stati la vera anima dell’evento. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti che hanno condiviso con noi questa bellissima esperienza". Tra gli ospiti della prima edizione della manifestazione anche la senatrice Stefania Pucciarelli che non ha certamente dimenticato le sue origini castelnovesi. L’appuntamento adesso è con “Benvenuto Vermentino“ in programma nella prossima primavera.

Massimo Merluzzi