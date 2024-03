Le donne del Foscolo. Conferenza al Ruffini

Al centro sociale Ruffini di Santo Stefano (accanto alla tensostruttura Conti) venerdì alle 17 si terrà la conferenza dal titolo ‘Le donne del Foscolo: Maria Luigia Pallavicini (nata Ferrari) e Antonietta Fagnani Arese’, a cura della professoressa Michela Ceccon e di Emilia Petacco. Nella giornata internazionale della donna, Santo Stefano Magra si prepara ad affrontare questo viaggio nella letteratura e nella storia dell’Ottocento, alla scoperta di figure femminili le cui esistenze hanno ispirato la letteratura foscoliana e mantenuto in vita la cultura del tempo. Alcuni celebri versi del Foscolo su Maria Luigi Pallavicini: ‘Armoniosi accenti - dal tuo labbro volavano, - E dagli occhi ridenti - Traluceano di Venere - I disdegni e le paci, - La speme, il pianto, e i baci’. Mentre di Antonietta Fagnani Arese Giuseppe Rovani in ‘Cento anni’ scrisse ‘bellissima fra le belle, aveva molto spirito, molto ingegno, molta coltura (parlava quattro lingue); era buona, generosa e affabile; costituiva insomma il complesso rarissimo di egregie qualità’. Nel corso dell’incontro, saranno approfondite anche altre figure femminili del territorio, come la Contessa di Castiglione.