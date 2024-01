Le aziende del wedding in vetrina. Expo Sposi al Cruise Terminal. Weekend dedicato al matrimonio

Torna alla Spezia ‘Expo Sposi’, la manifestazione espositiva di eccellenza dedicata al matrimonio. Appuntamento domani e domenica al Cruise Terminal, a cura di Promolucca Eventi. ‘Expo Sposi’ si presenta in una veste rinnovata, intanto per l’importanza delle 40 aziende aderenti che coinvolgono tutto il mondo del wedding. Col patrocinio di Cna e Camera di Commercio l’esclusivo evento dove i futuri sposi potranno prendere visione di idee, servizi e tendenze che il mercato italiano offre a questo incantato mondo del matrimonio. Per un matrimonio da favola. Gli espositori potranno fornire ogni dettaglio e preventivi di spesa in questi settori: abiti da sposa e sposo, wedding planner, agenzie di viaggio, fotografi e audio video, liste nozze, location per ricevimenti, torte nuziali, bomboniere e confetteria, animazione e intrattenimento musicale, catering e banqueting, floral designers, hair stylist, make-up e ristoranti. La due giorni spezzina non è solo esposizione, ma anche live show, un binomio in grado di coinvolgere completamente il visitatore, che diventa coprotagonista per un’esperienza da vivere e sognare. Gli organizzatori, e questa è una novità, metteranno in palio un buono acquisto del valore di 1000 euro da spendere tra gli espositori e che verrà sorteggiato tra coloro che compileranno una cartolina con la loro data del matrimonio. L’estrazione avverrà lunedì 15 gennaio nella sede spezzina della Camera di Commercio. Informazioni ai numeri 392.7253325 e 347.3612123 sul sito www.exposposi.it o all’email [email protected].