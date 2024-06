Le aquilotte chiudono quarte in classifica

Vittuone

2

Spezia Women

1

VITTUONE: Locatelli, Fico, Cataldo, Frau, Maschio, Grassi, Paglia, Belloni, Bertuetti, Barbuiani Magatti A All: Ferrari

SPEZIA: Aliquò Barraza, Lehmann, Monetini, Duce , Dezotti, Ciccarelli, Manea Lo Vecchio, Buono, Del Freo. All. Erbetta - Solinas

Arbitro : El Amil di Nichelino

Reti: 10° Bertuetti, 29 Barbuiani, 86 Buono

MILANO - Epilogo incredibile nell ultima giornata del Campionato di serie C. Si giocava in due campi: a Genova con la Roma e a Milano con lo Spezia. Si ferma a dodici lo score spezzino, le aquilotte perdono contro il Vittuone che, con la sconfitta della Roma a Genova, ha ora chance salvezza contro la stessa squadra capitolina. Un terreno impossibile da giocare ha penalizzato oltremodo le aquilotte abituate a campi da calcio e non di patate. Ma il Vittuone ha vinto e conquistato una speranza salvezza. Spezia che nella ripresa ha chiuso le neroverdi nella loro area e sfiorato piu volte il gol, ma davvero giocare bene era imposssibile. Rimane un quarto posto molto importante e ora si prepara la prossima stagione.

Risultati 30ª giornata: Baiardo- Roma 3-2; Azalee - Meda 3-1; Ivrea – Orobica 1-1; Lumezzane - Livorno 9-0; Monterosso- Moncalieri 1-3; Doccia - Caprera 2-1; Tharros - Pro Sesto 1-0. Classifica: Lumezzane 80; Orobica 70; Moncalieri 66; Spezia 58;Azalee 57; Ivrea 52; Tharros 48; Meda 43; Monterosso 42; Pro Sesto 40; Baiardo 37; Roma 34; Vittuone 31; Doccia 19; Livorno 8; Caprera 6

MZ