Lavoro, sei assunti alla Issel Nord. Terminato il corso di preparazione

Sei giovani diplomati sono entrati nel mondo del lavoro dopo aver concluso il percorso formativo per ottenere la qualifica di "addetto ai servizi di supporto logistico integrato al prodotto". Il corso è stato organizzato dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica di La Spezia in collaborazione con il Gruppo Fincantieri attraverso la società Issel Nord leader nel supporto integrato al prodotto per i settori civile e della difesa. La formazione di quattro mesi è stata cofinanziata dall'Unione Europea grazie a un bando della Regione Liguria. Sei diplomati sono quindi entrati a far parte del team di Issel Nord, società di Fincantieri, avendo acquisito le competenze necessarie per operare nel settore del Supporto Logistico Integrato al Prodotto. Il progetto rientra all'interno della strategia con cui il Gruppo Fincantieri si propone di garantire un impatto sociale positivo e costruttivo, che si traduce nell'impegno a sviluppare e tutelare le risorse umane investendo sulla loro crescita, formazione e valorizzazione. Issel Nord raccoglie, analizza ed elabora tutte le informazioni relative al ciclo di vita di qualsiasi sistema complesso, con l'obiettivo di massimizzarne la sicurezza e l'efficienza, fornendo soluzioni all'avanguardia. Fincantieri eroga inoltre servizi specialistici di ingegneria, in particolare nel mondo navale e della compatibilità elettromagnetica, facendo leva sulle comprovate capacità maturate nella ricerca e sviluppo e nelle conseguenti applicazioni ingegneristiche molte delle quali trasversali ai diversi ambiti applicativi. Con circa 900 professionisti ed esperti impegnati in Italia ed all'estero, Fincantieri NexTech fornisce soluzioni altamente specialistiche per il mercato civile e militare. Le nuove assunzioni rappresentano un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti formativi e settore privato possa creare opportunità concrete per i giovani professionisti e professioniste.