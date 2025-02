Lavori fermi per la pioggia

"La temporanea sospensione dei lavori di ricostruzione del ponte di via Falcinello è dettata dall’impossibilità di operare con la trivella nei giorni di allerta e in quelli successivi a piogge abbondanti in presenza di alveo con battente idrico rilevante". Così l’assessore alle infrastrutture Giorgio Borrini, dopo essersi interfacciato con il direttore dei lavori, replica alla richiesta di chiarimenti avanzata dal residente ed ex assessore comunale Nicola Caprioni, che non vedendo alcuna attività intorno al cantiere da dieci giorni si era detto "preoccupato per via dei disagi che la chiusura del ponte arreca parecchi cittadini, solo in parte alleviati dalla provvisoria apertura al traffico veicolare di via Dante Alighieri, dallo spostamento del cantiere sulla sponda dal lato Enel e dal percorso pedonale alternativo sino al ponte sulla ex via Cisa".

Nonostante la sospensione dettata dal maltempo dei giorni passati, il cronoprogramma dei lavori – che attualmente riguarda l’esecuzione dei pali trivellati di fondazione che costituiranno punto di appoggio per le spalle dell’impalcato del ponte – non dovrebbe subire modifiche. Anche perché, una volta completata questa fase, i successivi interventi saranno meno dipendenti dalle condizioni dell’alveo, andando così a ridurre il rischio di interruzione dei lavori.