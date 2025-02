Lavori alla rete idrica a Montemarcello. Cantiere per 45 giorni

Lavori sulla rete idrica a Montemarcello in via Nuova e via Borea. Sono partiti gli interventi di ammodernamento della rete idrica nella frazione amegliese, l’intervento rientra nel piano degli investimenti dell’Ato Idrico ed è finanziato dal Pnrr. "Si procederà alla sostituzione della vecchia condotta con una nuova tubazione più efficiente di 420 metri – informano dal Comune di Ameglia – con l’installazione di uno sfiato per migliorare il flusso idrico e l’adeguamento delle derivazioni esistenti per un servizio ottimale, per un investimento di 255.767 euro, Iva esclusa, finanziato dai fondi Pnrr". I lavori dureranno circa 45 giorni, con particolare attenzione a limitare i disagi alla cittadinanza. Il cronoprogramma prevede, dopo l‘esecuzione dei controlli per individuare i sottoservizi interrati, l’inizio degli scavi, la posa della nuova condotta idrica e l‘adeguamento delle utenze. Per quanto riguarda la viabilità, previsto un il senso unico alternato su Via Nuova. Successivamente ulteriori modifiche saranno comunicate in base all’evoluzione del cantiere.