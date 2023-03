Lavoratori stagionali Bus e treno rimborsati Il contributo in busta paga

Da qualche settimana, come ogni anno, è iniziata la ricerca dei lavoratori stagionali, quella categoria di persone che quotidianamente migra verso le località turistiche per garantire il funzionamento di bar, ristoranti, stabilimenti balneari e non solo. Gli Enti Bilaterali del Turismo e del Terziario hanno deciso per la stagione 2023 di dare un sostegno concreto ai lavoratori, fornendo un rimborso del 50% su biglietti e abbonamenti per il trasporto pubblico, un aiuto a favore dei dipendenti stagionali di aziende del terziario e del turismo. Il contributo spetterà al dipendente con contratto stagionale di almeno 3 mesi che abbia effettuato l’acquisto per sé stesso di un abbonamento nominativo per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sia per autobus che per treni. Il massimale è di 100 euro, il contributo sarà messo in busta paga direttamente dal datore di lavoro tramite un accordo che prevede anche la compilazione di documenti nei quali sarà lo stesso a versare la somma direttamente al lavoratore. Dal 3 aprile sarà possibile presentare la domanda presso gli uffici degli Enti Bilaterali, via Fontevivo 19F oppure mandare la documentazione via e-mail [email protected] con allegati leggibili, pena l’esclusione della domanda. Sul sito Internet degli Enti Bilaterali alla sezione Notizie ed Eventi è possibile prendere visione del regolamento e delle procedure da seguire, insieme ai documenti necessari per la presentazione della domanda.

Le richieste saranno saranno soddisfatte fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Prossimamente sarà firmato un accordo tra gli Enti Bilaterali, Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil, realtà che seguono attentamente il mondo del lavoro e che vogliono partecipare alla creazione di questa sinergia per avere un quadro completo della situazione. Durante la conferenza i presenti hanno sottolineato la volontà di portare avanti un impegno consistente nell’aiutare lavoratori e datori di lavoro di comparti che spesso affrontano diverse difficoltà, dagli stipendi bassi per i lavoratori alla difficoltà nel trovare personale degli imprenditori del territorio. Il rimborso del 50% su abbonamenti e biglietti permette al personale di muoversi con i mezzi pubblici e di ricevere uno sconto sulla spesa. L’iniziativa si situa all’interno di un percorso che gli Enti Bilaterali e Confcommercio stanno perseguendo nell’intento di unire domanda e offerta trovando soluzioni che possano far incontrare imprenditori e dipendenti garantendo lo sviluppo delle attività economiche e l’accesso alondo del lavoro.

Nella foto: Sergio Camaiora, presidente ’Ente Bilaterale del Terziario, Mirko Talamone presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo, Roberto Corsini direttore degli Enti Bilaterali