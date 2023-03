L’attore Stella ospite di Sunspace con ‘La luna piena delle fragole’

Dopo diversi appuntamenti dedicati alla musica e al teatro e l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Immortality, Inc.’ – aperta fino al 2 aprile – al Sunspace di via Sapri si parlerà di libri. Primo appuntamento oggi alle 18 (ingresso gratuito su prenotazione a [email protected]) con Paolo Stella. L’attore, noto anche per la sua attività su Instagram dove può vantare più di quattrocentomila follower, presenterà il suo terzo libro ‘La luna piena delle fragole’. Un romanzo che parla ai giovanissimi, ma anche a tutti gli adulti che vogliono scoprire il loro mondo. Svegliarsi su una barca in balìa del mare, con l’unica compagnia di un gabbiano dalla lingua lunga. L’avventura di Nessuno, un ragazzo senza età e senza memoria, inizia così: con un viaggio verso la terraferma, alla ricerca di risposte che possano riportarlo a casa. Alla fine dell’incontro, moderato da Nicholas Figoli – founder dell’agenzia di comunicazione Suntimes – è previsto un firmacopie.