L’associazione le Spugne riparte dalla solidarietà

L’associazione culturale le Spugne ricomincia, dopo il lungo periodo di difficoltà dovuto al Covid, la sua attività sul territorio. "Iniziamo con un percorso che ci vedrà impegnati a creare discussione sui valori che contraddistinguono la convivenza civile e sociale – spiega la presidente Alessia Canaccini – La buona sorte ci ha fatto incontrare complicità e sostegno da parte di altre realtà sociali importanti, quali il Circolo Fantoni e il Lions Club Vara Sud, che ringraziamo per il sostegno e per l’entusiasmo con cui si fanno partner delle iniziative che ci vedono ormai fratelli". Il primo appuntamento è sulla solidarietà, argomento di grande attualità e di estrema importanza, specialmente in momenti come quelli che stiamo attraversando, momenti drammatici che mietono vittime fra le figure più indifese del contesto mondiale.

Se ne parlerà domani, alle 18, al Circolo Fantoni di Corso Cavour 371. Saranno protagonisti della evento: don Luca Palei della Caritas della Spezia, padre Giovanni Ameglio frate francescano, Sergio Rosso degli Asili notturni di Torino; a coordinare Canaccini e Federico Maffei, presidente del Lions club Vara Sud. Alla serata hanno già garantito la loro partecipazione Paola Sisti, sindaco di Santo Stefano Magra e Egidio Banti, storico del territorio e sindaco di Maissana. Dopo l’incontro, aperto a tutti, ci sarà una cena a buffet (è obbligatoria la prenotazione allo 0187 716106). "Noi ci aspettiamo un pubblico numeroso e partecipe – conclude Canaccini – perché è proprio delle Spugne assorbire ed elaborare le idee che contribuiscono a costruire la scala della crescita culturale e del confronto fra le idee e le persone".

m. magi