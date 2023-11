’Lasciami andare’. La Fachinetti torna in libreria

Dalla terra all’acqua. Raccontando vita e storie di animali: la vulcanica Claudia Fachinetti, scrittrice, addetta stampa e giornalista freelance, dà alle stampe un nuovo libro. Dopo il piccolo riccio Ninna e il gatto bionico Vito, la sua penna lascia le ambientazioni terrestri per spostarsi in mare, nello specifico quello su cui si affaccia Genova: è la dimensione del romanzo in uscita ’Lasciami andare’, che s’intreccia alla vicenda accaduta nel dicembre 2019, quando un branco di quattro orche venne eccezionalmente avvistato nello specchio acqueo del porto della città. Un evento che scatenò domande e curiosità: da dove venivano e perché erano approdate proprio lì? Una storia vera che ha incuriosito e commosso una città intera e non solo e ha dato il ’la’ alla Fachinetti per la sua nuova fatica letteraria.

Nella trama dell’opera, una ragazzina in difficoltà, proprio come mamma orca, deve accettare un grande dolore e guardare avanti: un viaggio in parallelo, quello di entrambe, che alla giovanissima insegnerà molto della vita. Il volume, adatto a lettori dai 12 anni in su, è impreziosito da schede scientifiche su questa specie, dall’introduzione a cura dell’Istituto Tethys e dal contributo di Giuseppe Notarbartolo di Sciara, biologo marino di fama mondiale. Pubblicato da Il Battello a Vapore, ’Lasciami andare’ sarà disponibile a partire da martedì 14 novembre, quando sarà presentato proprio a Genova: l’evento, alla presenza dell’autrice e del moderatore Riccardo Gazzaninga, si terrà presso le librerie Feltrinelli in via Ceccardi 1824R.

C.T.