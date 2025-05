Larsson, incontro d’autore

A dare un respiro internazionale a ‘Storie. Incontri d’autore alla Spezia’, è lo scrittore svedese Björn Larsson, che presenterà il suo libro più recente, dal titolo Filosofia minima del pendolare (Iperborea, 2025, traduzione di Andrea Berardini) giovedì 8 maggio alle 18 alla Fondazione Carispezia. Nella rassegna letteraria promossa e organizzata da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia (con il supporto del Sistema Bibliotecario Urbano, e a cura di Benedetta Marietti, giornalista culturale, che dialogherà con Larsson) un’opera in cui l’autore racconta, con ironia e leggerezza, le abitudini dei viaggiatori e le nevrosi dei pendolari, che diventano metafora di libertà e sradicamento. Larsson invita il lettore a intraprendere un viaggio quotidiano che, tra un treno in ritardo e una coincidenza mancata, si trasforma in un sorprendente spazio di libertà e riflessione.

Dopo una vita trascorsa tra mare aperto e stazioni affollate, l’autore svedese racconta con intelligenza e umorismo il pendolarismo come esperienza esistenziale e lente attraverso cui osservare la società: ogni carrozza diventa osservatorio sociale e ogni attesa si carica di significato. In questo libro, Larsson intreccia cronache di viaggio, riflessioni filosofiche e osservazioni pungenti, trasformando ritardi, coincidenze mancate e conversazioni rubate in un vero e proprio romanzo del quotidiano. Un inno a quel tempo sospeso tra partenza e arrivo, in cui si può finalmente smettere di correre e iniziare a pensare. Nato a Jönköping nel 1953, Björn Larsson (filologo, traduttore, scrittore e appassionato velista) ha insegnato a lungo letteratura francese all’Università di Lund ed è uno degli autori svedesi più noti anche in Italia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Elsa Morante, il Premio Boccaccio Europa e il prestigioso Prix Médicis in Francia. È anche autore di saggi filosofici, come ‘Essere o non essere umani’ (Raffaello Cortina 2024). Iperborea ha pubblicato tutti i suoi romanzi, tra cui ‘La vera storia del pirata Long John Silver’, ‘Il porto dei sogni incrociati’, ‘Il Cerchio Celtico’, ‘La lettera di Gertrud’ e ‘Nel nome del figlio’. All’incontro, che si svolgerà in italiano e avrà ingresso libero, sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Feltrinelli, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci.

Marco Magi