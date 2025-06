Campo Montagna: prenotazioni digitali per una gestione più trasparente

La Spezia, 18 giugno 2025 – Approvato dal consiglio comunale spezzino il nuovo regolamento per l’utilizzo del campo sportivo Montagna, uno degli impianti sportivi più frequentati della città.

Il centro, concesso in locazione al Comune dalla società Difesa Servizi spa dal 2015, rappresenta un punto di riferimento per l’attività sportiva e ricreativa cittadina. Al suo interno si svolgono regolarmente attività di atletica leggera, tennis, calcetto, pallavolo, pallacanestro, arrampicata e tiro con l’arco, coinvolgendo sia sportivi professionisti che cittadini di tutte le età.

“L’amministrazione comunale ha rinegoziato la concessione del campo sportivo Montagna con Difesa Servizi Spa nel 2020 per una nuova convenzione – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini – , per ottenere delle migliori condizioni di utilizzo, e l’approvazione di questo nuovo regolamento rappresenta un grande risultato per la nostra città e un passo avanti ulteriore per il futuro del centro sportivo Montagna. Vogliamo rendere questo spazio sempre più accessibile ai cittadini, con regole chiare che disciplinano in modo equo e trasparente l’utilizzo dei vari impianti da parte di scuole, associazioni e singoli utenti. È un passo importante verso una gestione moderna ed efficiente, che valorizza lo sport come occasione di crescita, inclusione e benessere. Inoltre, l’introduzione di sistemi digitali per la prenotazione e l’accesso agli impianti segna un’ulteriore evoluzione, rendendo il centro più funzionale e al passo con i tempi, rendendo l’impianto un punto di riferimento non solo per gli atleti e i grandi eventi, ma aperto a chiunque voglia fare sport”.

Tra le principali novità del regolamento si evidenzia l’introduzione di un sistema di prenotazione informatizzato per l’accesso ai campi da tennis, calcio a 5, pallavolo e basket, che permette una gestione più ordinata e trasparente. Le piste di atletica saranno utilizzabili secondo regole precise, con fasce orarie dedicate e un limite massimo di presenze contemporanee. È previsto inoltre l’utilizzo di dispositivi digitali, come smartphone, per accedere e pagare i servizi una volta completata l’informatizzazione del sistema, con possibilità di disdetta gratuita entro 48 ore. Gli spazi verdi e le aree aperte potranno essere impiegati per eventi e campus estivi, con l’obbligo per gli organizzatori di garantire coperture assicurative e idoneità sanitaria dei partecipanti. Il regolamento definisce infine regole di comportamento all’interno degli impianti e modalità di utilizzo degli spogliatoi, oltre a stabilire che le tariffe saranno aggiornate annualmente e che le attività scolastiche, federali e inclusive avranno priorità nell’uso degli impianti. Inoltre l’orario di gioco è fissato in 55 minuti per turno.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di stipulare convenzioni con il Coni e con le Federazioni Sportive, per rafforzare la collaborazione nella gestione degli impianti e ampliare l’offerta sportiva sul territorio. Anche le federazioni convenzionate saranno tenute a rispettare le regole stabilite dal nuovo regolamento.