L’aquilotto Moro conteso da Samp, Bari e Pisa

Movimenti anche per l’altra squadra ligure della B e l’unica toscana. La Sampdoria mira a puntellare l’attacco con Christian Shpendi del Cesena o Luca Moro dello Spezia (che arriverebbe via Sassuolo). Su quest’ultimo è forte anche il pressing del Catanzaro, del Bari e del Pisa. Il club toscano ha messo nel mirino anche l’ex aquilotto Edoardo Soleri e Thomas Henry del Verona. Sul piede di partenza Emanuel Vignato. Ad Ascoli infine, oltre a Pettinari, che Castori conosce bene per averlo avuto a Trapani, si seguono Mantovani (Ternana) e Jaroszynski. Acquistato Valzania dalla Cremonese.