’L’amore non ci separerà’. Serata celebrativa per dj Komakino

"Love won’t tear us apart". L’amore non ci separerà, a differenza del titolo di una delle più belle canzoni dei Joy Division, che viene ripreso e riscritto con un significato opposto. Si chiama così la serata celebrativa che lo Shake Club dedica domani sera, venerdì, a Mirko Bogazzi, conosciuto come Dj Komakino o Bogaertz, scomparso la scorsa settimana. Un tributo a "un caro amico e fratello, con noi da 15 anni" scrive la crew del circolo Arci di via Valdilocchi. "Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo non può non aver percepito la sua bontà d’animo, la gentilezza e la passione che metteva in tutto ciò che faceva. Per noi era parte della famiglia, un anello fondamentale della nostra catena. Il suo contributo ha definito gran parte dell’atmosfera che desideriamo creare allo Shake. I suoi dj set spaziavano dal Punk al Post-Punk, passando per la New Wave e il Gothic, con incursioni negli anni ‘80 e nella Minimal Synth. La sua assenza lascia un grande vuoto, ma il suo spirito e la sua musica rimarranno per sempre con noi" spiegano nel presentare questo evento dedicato ad uno dei protagonisti di lungo corso delle serate del locale, che aveva animato più volte con la sua programmazione. Ad alternarsi ai piatti in suo onore saranno DJ Simon, Dance To The Radio, Diego (Disco 2000) e Miss Lovett. Dj Komakino, alla console dai primi anni Novanta, è stato anima delle serate del mitico Baraonda di Massa, del Cicabun di Carrara, del Tower Live di Torre del Lago durante l’estate e ha condotto la trasmissione Teste di Diesel, retrospettiva sul mondo punk e underground a cavallo fra i Novanta e i Duemila su Contatto Radio. Dal 1998 Bogazzi ha organizzato diverse serate con i "3 Shadows", da lui fondati, durante le quali ha dato spazio prevalentemente a gruppi emergenti. Il suo cammino da dj l’ha portato in svariati club italiani e lo scorso aprile fuori confine, fino a Berlino. Ora uno dei club che l’ha visto più volte protagonista lo ricorda con affetto.

C.T.