’L’amore è complicato’ di Catti

Giulia Catti presenta oggi pomeriggio, a partire dalle 17.30, alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze, il suo libro ‘L’amore è complicato’. A dialogare con l’autrice sarà Francesca Sabatino. Sveva, la protagonista del testo, non capisce quanto i pugni, gli schiaffi e gli insulti che subisce da parte dell’uomo che ama siano gravissimi: ha rinchiuso la sua relazione con Luca in una bolla di perfezione, ma la verità è che ogni cosa è distrutta. Sarà l’incontro con Leonardo, insieme al burrascoso ritorno di Alex, che aiuteranno Sveva ad entrare in una nuova fase dentro ad una nuova definizione d’amore: un amore complicato, spesso surreale, ma irrinunciabile. L’unico uomo che lei ama e che per sempre amerà è Luca. L’incontro è inserito nell’ambito di ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, una parte della quattordicesima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’ e come tutti gli altri appuntamenti, è ad ingresso libero.