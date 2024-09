L’Aiax e la partita perfetta

"Non ci sarà mai più una squadra come la nostra? Non credo proprio. Alcuni club hanno attraversato un processo simile come il Barcellona sotto la guida prima di Michels, poi Cruyff, Rijkard, Van Gaal e Guardiola. Così, altre, tutte avevano una propria interpretazione del modello Ajax. Ma riunire tante persone che la pensano allo stesso modo con la volontà e la forza di dare al calcio una forma rivoluzionaria, come abbiamo fatto noi all’epoca, oggi è difficile da immaginare, figurati da implementare".

Le parole sono di Ruud Krol, ex difensore di quella squadra, contenute nel libro che verrà presentato oggi alle 17 nella sala consiliare della Provincia, che ha concesso il patrocinio così come il Comune della Spezia e la Fondazione Carispezia: ‘La notte dell’Ajax. Quando il calcio cambiò per sempre il suo pensiero’ delle Edizioni Giacché, scritto da due giornalisti, un italiano e un olandese, lo spezzino Armando Napoletano e Roberto Pennino. Saranno presenti gli autori che, assieme a Gianfelice Facchetti, dialogheranno a distanza con Krol in collegamento video. Dopo la presentazione si terrà lo spettacolo di Facchetti ‘La tribù del calcio’, tratto dal testo di Desmond Morris. Un libro che racconta la leggenda dell’Ajax vista attraverso una partita, per alcuni La Partita. Quella del 31 maggio 1972, finale di Coppa Campioni a Rotterdam. "La seconda finale di Coppa dei Campioni, vinta contro l’Inter, è ritenuta il momento di massimo fulgore per l’Ajax. I giocatori erano eleganti ed implacabili, dando l’impressione di sopraffare gli ultradifensivisti italiani non solo mentalmente ed emotivamente, ma fisicamente e tatticamente". Così la descrisse David Winner in ‘Brilliant Orange’. Napoletano e Pennino, ne hanno raccontato la genesi e la storia, accompagnati in questo viaggio da Ruud Krol, che la visse in prima persona. Krol, che poi vestì anche la maglia del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista, descrivendo quegli attimi e gli anni che cambiarono un po’ la storia del football, creando ciò che ancora oggi viene detto il ‘calcio totale’. Il volume – in vendita in libreria, nelle edicole e sulle piattaforme online – , che contiene anche molte foto rare della storica partita, riporta le testimonianze di Stuy, come di Rep, di Cruyff e Neskeens, ed anche, per la parte italiana, le parole di Bordon, Bertini, Mazzola, Boninsegna e Bedin.

Marco Magi