’L’Adorazione dei pastori’ al Lia

Mentre prosegue la mostra ‘L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour’, prorogata al 12 gennaio, da oggi sarà aperta al pubblico al Museo Lia l’esposizione ‘L’Adorazione dei pastori’ di Luca Cambiaso. Un capolavoro per il Natale voluto dall’Amministrazione comunale. La presentazione della monumentale tela, conservata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna che eccezionalmente l’ha concessa in prestito al museo spezzino, sarà un’occasione di approfondimento anche grazie all’esposizione concomitante di un disegno che pare del tutto collegato alla tela bolognese, proveniente da collezione privata. L’esposizione si pone quale importante opportunità di confronto tra il disegno, nella cui sintesi di segno è già tutta l’idea compositiva, e la tela conseguente, realizzata, come è noto, presumibilmente negli anni 1565-1570 per la cappella Casali in San Domenico di Bologna da parte del maestro ligure di indiscussa fama. Info: 0187 727220.