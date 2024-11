L’addio del Big Boss Man

Due serate live, poi l’addio. Zucchero, Anders Osborne, Matt Schofield, Andy Just, Andy J Forest, Roberto Luti, Luke Wislow King, Ghalia Volt, Nick Becattini, Marco Bartoccioni Band, Mike Greene e Superdownhome. Solo alcuni dei nomi più grandi di un palco, le cui luci stanno per spegnersi per sempre. "Cari amici e clienti, con sommo dispiacere, questo sarà l’ultimo weekend di attività del Big Boss Man". È mesto Christian Grisolia, il ‘boss’ che con la sua ‘lady boss’ (la moglie Arianna Polici) – come amano simpaticamente chiamarsi – dopo quasi sei anni, decide di chiudere il locale di Salita Castelvecchio. "Purtroppo, nonostante gli sforzi e i sacrifici – continua Christian – ma soprattutto la passione e la voglia di garantire qualità e divertimento e mettiamoci dentro anche un po’ di cultura, perché no, non siamo riusciti a salvare il locale dalla crisi di questo periodo storico. Invitiamo tutti a venirci a trovare in questi ultimi giorni per poter gustare ancora una volta le nostre specialità e ascoltare quella musica che tanto amiamo e che ci ha fatto da colonna sonora portante in questi anni".

Tanti messaggi di sostegno e di amarezza sui social per la coppia. "Le esperienze vissute grazie al Big Boss Man – prosegue Grisolia – sono impagabili e per questo ci rimarrà uno splendido ricordo e pure tanta delusione, per non aver potuto proseguire su questa strada. Vogliamo quindi ringraziare chi ci ha sostenuto fin dall’apertura con continuità e fedeltà, chi ci ha conosciuto tardi ma che ha fatto del Big Boss Man il suo posto, chi è passato soltanto e chi nonostante le promesse non si è mai visto, perché ognuno a suo modo ha lasciato il segno. Grazie a Sara che ha condiviso la cucina col Boss e a tutto lo staff che ha collaborato in maniera propositiva e virtuosa. Grazie anche a tutti i musicisti della nostra città e a quelli che sono venuti dalle altre e dall’estero; e al Blues Highway per il sostegno.

Un ringraziamento particolare, però, va alla nostra famiglia (Sebastiano, Vittoria e Emiliano in primis), che ha sopportato tutto ciò che significa avere un’attività di questo tipo".

L’appuntamento per gli amici e gli appassionati è dunque stasera e domani sera per i live dalle 21.30 (prima si può cenare) della Big Boss Band capitanata proprio dal chitarrista e cantante Christian Grisolia. Info e prenotazioni al 342 5286661.

Marco Magi