La visione di De Silva

Noto per la sua capacità di trattare temi complessi con ironia e profondità emotiva, lo scrittore Diego De Silva presenterà negli spazi di Fondazione Carispezia il suo ultimo romanzo ‘I titoli di coda di una vita insieme’, edito da Einaudi, in dialogo con il giornalista Massimo Minella. Prosegue così, oggi alle 18, la rassegna letteraria ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’, curata da Benedetta Marietti. Un quarto appuntamento che vedrà protagonista lo scrittore napoletano che, con questo nuovo lavoro, torna a esplorare la complessità dei sentimenti umani attraverso la storia di Fosco e Alice. I protagonisti, non riuscendo a comunicare direttamente, affidano ai loro avvocati le parole che non sanno dirsi: tra divergenze emotive e documenti legali che non raccontano davvero la loro storia, i due si ritrovano in una casa simbolo del passato, dove affrontano rimpianti e promesse. Con il suo stile inconfondibile, De Silva racconta le speranze, le delusioni e i sentimenti che attraversano la fine di un amore, illuminando con lucidità e umanità il complicato groviglio emotivo che si nasconde dietro ogni separazione.

Il sessantenne De Silva è uno dei più apprezzati scrittori italiani contemporanei e tra i suoi romanzi più noti, ricordiamo ‘Terapia di coppia per amanti’ (2015 e 2017, da cui è stato tratto il film diretto da A. M. Federici), ‘I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)’ (2020 e 2022), ‘Le minime di Malinconico’ (2021) e ‘Sono felice, dove ho sbagliato?’ (2022 e 2023). Dai romanzi che hanno per protagonista Vincenzo Malinconico è stata tratta la serie tv prodotta e trasmessa da Rai 1. La rassegna in Fondazione Carispezia, si concluderà il 21 novembre con la psicologa e psicoterapeuta Loredana Cirillo, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo ‘Soffrire di adolescenza. Il dolore muto di una generazione’, per parlare, con la giornalista Roberta Della Maggesa – caposervizio della redazione spezzina de ‘La Nazione’ – , della salute mentale degli adolescenti. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti, con apertura delle sale (in via Chiodo 36) alle 17.30. Sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci.

Marco Magi