La valvola ecosostenibile Inventata da un lericino

Una valvola ecosostenibile, che non consuma corrente, tre volte sicura perchè capace di proteggere i tubi del gas di casa da problemi di sovratemperature, di oscillamento e di allagamento. L’ha ideata, progettata e brevettata un lericino, Roberto Poggi, assieme al progettista meccanico di Gardone Val Trompia Carlo Botti.

"Premetto di avere un po’ di esperienza in ambito di brevetti per invenzione industriale – spiega Poggi – in particolare uno già sfruttato commercialmente da un’importante industria bresciana. Quello in oggetto lo ritengo sicuramente il più interessante tra quelli depositati, in quanto concernente la sicurezza sul gas nelle abitazioni. E un’idea che unisce due regioni, la Liguria e nello specifico la provincia della Spezia e la Lombardia con la provincia di Brescia.

Insieme abbiamo creato una valvola di sicurezza, unica nel suo genere dal punto di vista delle caratteristiche, ma anche per la semplicità di realizzazione e per le sue dimensioni ridotte".

Può spiegare come funziona?

"La valvola in oggetto è a componente esclusivamente meccanica e non presenta nessun comando di apertura e chiusura come le tradizionali valvole, ma ciò avviene per mezzo di un inserto magnetico esterno, quindi, ogni possibile fuga di gas dal comando di aperturachiusura, in quanto non presente, viene esclusa. Oltre a ciò è dotata di tre sistemi integrati di sicurezza per il blocco; uno in caso di oscillazione, come ad esempio eventi sismici o cedimenti strutturali, uno in caso di sovratemperature legato sia al principio della smagnetizzazione dei magneti che si verifica al superamento di una certa temperatura, sia all’allungamento di un elemento detto “fusibile”, ed uno in caso di allagamento.

E’ un’invenzione importante anche per l’ambiente?

"Si, la valvola gioca un ruolo importante anche dal punto di vista ambientale, non avendo bisogno di alcun supporto elettrico per essere alimentata".

A che punto siamo per l’entrate in commercio?

"Abbiamo depositata la domanda di brevetto e siamo convinti che diventerà comune il suo utilizzo per una maggiore sicurezza e tutela dell’ambiente".

Può essere favorita dalla sua economicità: il costo è di soli 30 euro.

Massimo Benedetti