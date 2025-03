La Uiltrasporti rilancia sul Cda: "L’azzeramento è necessario"

"La Uiltrasporti ha provato più volte a ricercare l’unità sindacale tra le categorie confederali in modo da permettere di far fronte comune alle tante problematiche sia contrattuali che organizzative. Purtroppo, qualcun altro, senza validi motivi, ha preferito percorrere un percorso opposto a quello proposto da Uiltrasporti". Così la Uiltrasporti rilancia dopo le polemiche innescate proprio dalle dichiarazioni del sindacato di categoria, che aveva chiesto l’azzeramento del Cda di Atc Esercizio dopo la decisione dell’ad Giovanni Copello di congedarsi dal ruolo, provocando la risposta della Cisl – intervenuta a difesa dell’attuale rpesidente Franco Pomo – e della Cgil.

Per il segretario Marco Furletti e per Giuseppe Ponzanelli "avere differenti visioni sull’assetto del Cda non significa mettere a rischio l’unità sindacale come qualcuno vuol far credere, ma creare le condizioni per mettere in sicurezza l’azienda e i suoi lavoratori, tornando a soddisfare i bisogni dei nostri cittadini. Con la chiusura della partita del subappalto e l’approvazione del bilancio, l’ad Copello considera terminato il proprio mandato, ragione per cui la Uiltrasporti – ribascono Furletti e Ponzanelli – per il bene dei lavoratori e dell’utenza, ribadisce la necessità di rinnovare per intero il Cda, inserendo figure con esperienza nel settore in modo di evitare sovrapposizioni nei ruoli come accaduto negli ultimi tempi, dove abbiamo assistito ad invasioni di campo che hanno ulteriormente creato caos all’interno dell’azienda".

mat.mar.