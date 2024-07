La terrazza di Porto Mirabello per un agosto denso di cinema

La Spezia, 28 luglio 2024 - Dopo lo straordinario successo di luglio continua il programma per gli appassionati di cinema nella Terrazza con la spettacolare vista su Porto Mirabello dal 1° al 30 agosto.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo in collaborazione Fondazione Carispezia e Direzione Porto Mirabello. Il programma di agosto offre delle grandi anteprime nazionali, su tutte l'atteso film per famiglia: 'Cattivissimo me 4' e il meglio della stagione appena trascorsa, oltre a qualche importante uscita estiva. L’ingresso è dalle 20.30 e l’inizio proiezioni è alle 21,15, prevendita online su www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it o msg whatsapp al 348 5543921, il biglietto del cinema si può acquistare anche alla cassa fino ad esaurimento posti.

Una programmazione senza soluzione di continuità rispetto alla sala tradizionale, così da non interrompere l’offerta di cinema destinata a cinefili e appassionati, ma pensando anche ai turisti che potranno godere dei film in un luogo unico.

A unificare questi progetti, oltre alla possibilità di trascorrere una serata sotto le stelle, è senza dubbio la passione per il cinema. Tra anteprime, intramontabili da rivedere o scoprire per la prima volta, film d’animazione, produzioni di respiro internazionale e omaggi a grandi registi.

Si parte il 1° agosto con il campione d'incassi 'Inside out 2', arrivano al Mirabello le Emozioni: Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, un film veramente per tutti. Il 2 agosto la prima grande anteprima 'La sindrome degli amori passati', una commedia unica e romantica, Sandra e Rémy sono una coppia affiatata ma sterile. Dopo la diagnosi poeticamente assurda di uno specialista, una misteriosa sindrome che si supera andando a letto con gli amori passati, i coniugi rintracciano scrupolosamente ogni ex per provare a sbloccare qualcosa che è rimasto irrisolto, nel cuore e nelle viscere. Intrigante nella forma, il film rinfresca i codici della commedia romantica e ci fa riflettere su come amarsi e parlarsi. Lunedì 5 agosto una grande prima 'Fuga in Normandia'. Da una storia vera. Bernie Jordan scappa: per partecipare con gli altri reduci alle celebrazioni dello sbarco in Normandia. La moglie copre la fuga. Michael Caine e Glenda Jackson recitano insieme in "Una romantica donna inglese" di Losey, mezzo secolo fa.

Il 6 agosto arriva un classico per celebrare i 120 anni della distribuzione Titanus, il capolavoro restaurato 'La prima notte di quiete', Valerio Zurlini con questo film si conferma un grande narratore dell’uomo contemporaneo, con tutte le contraddizioni che lo rendono uno straniero a sé stesso. Alain Delon nei panni del professore crea uno dei suoi personaggi più intensi. La prima notte di quiete è un capolavoro dell’arte del Novecento. Ecco l'evento dell'estate più atteso l'anteprima mercoledì 7 agosto di 'Cattivissimo Me 4'. È sempre un piacere ritrovare Gru, la sua famiglia, i Minions e i personaggi che in 14 anni abbiamo imparato a conoscere e amare. Ancora una volta la qualità altissima dell'animazione e delle gag. Un plauso a Stefano Accorsi, che doppia benissimo e con molto spirito il nuovo supervillain della serie. Un' altra grande anteprima giovedì 8 agosto con 'Il maestro che promise il mare', un’interpretazione unica, dove la bellezza diventa un atto di resistenza . La storia di Benaiges e dei suoi studenti diventa un simbolo di bellezza e verità, che sopravvive nonostante le sfide. Una riflessione sulla forza dell’istruzione e della bellezza come mezzi di resistenza. Venerdì 9 agosto il pluripremiato e sorprendente 'La zona d'interesse'. Un capolavoro assoluto che, dietro le apparenze, va oltre la questione trattata e investe la percezione della contemporaneità. Un' Anteprima che sicuramente divertirà il pubblico Lunedì 12 agosto con 'Finché notte non ci separi'. Una prima notte di nozze che si tramuterà in un viaggio notturno capace di far riflettere – tra una risata e l’altra – sul matrimonio, i suoi compromessi e sull’eterno mistero dell’amore. Una brillante commedia dolce amara con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. Martedì 13 agosto non poteva mancare 'Confidenza', dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone. Luchetti confeziona sulle solide e capaci spalle di Elio Germano, la figura di un uomo che probabilmente vuole apparire migliore di quel che in realtà è.

Mercoledì 14 agosto dalla Francia esattamente da Marsiglia arriva 'E la festa continua'. Voleva cambiare il mondo Rosa ma l'ora della pensione è vicina e il tempo stringe. Infermiera e militante dal cuore d'oro e il carattere 'temprato' spende la sua vita tra lavoro e la sezione di partito Un film in cui la vera ricchezza è nei sentimenti. Come se l'amore fosse ciò che è rimasto della militanza politica. E non può essere Ferragosto, giovedì 15 senza il film di Paolo Virzì: 'Un altro Ferragosto', Sono passati quasi trent'anni da quando Sandro Molino e la sua famiglia sono approdati a Ventotene per trascorrere sull'isola le ferie d'agosto e sostenere i loro principi e stile di vita 'di sinistra' contro l'arroganza da 'nuovi barbari' Mazzalupi, i vicini freschi di vittoria berlusconiana. Il ritorno di entrambi i clan sull'isola è l'occasione per un nuovo confronto e per il ritrovamento di vecchi e nuovi personaggi. Un cast in grande forma venerdì 16 agosto fa di 'Romeo è Giulietta' una commedia gradevole e ben scritta, per un film che funziona veramente bene, Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari,valgono già il prezzo del biglietto in questo film dove tutti i personaggi sono azzeccati per arrivare a un finale molto bello. Anteprima nazionale lunedì 19 agosto con 'La vita accanto' diretto dal Marco Tullio Giordana, ispirato dall'omonimo romanzo di Mariapia Veladiano vincitrice del Premio Calvino, storia di una famiglia in cui segreti inconfessabili e sensi di colpa si intrecciano a grande talento e voglia di riscatto, con Valentina Bellè, Paolo Pierobon e Sonia Bergamasco. C'è tanta grande musica al Mirabello, martedi 20 agosto con 'Bob Marley one love', un uomo. Un messaggio. Una rivoluzione. Una leggenda. Bob Marley: One Love racconta la vita del grande cantante giamaicano, attraverso la sua musica, i suoi affetti, i suoi valori, le sue lotte politiche e le sue passioni. A interpretare Marley Kingsley Ben-Adir. Un perla in anteprima al Mirabello, mercoledì 21 agosto con 'L'innocenza', raramente delude l'ormai celebre regista giapponese Hirokazu Kore-eda, quando si tratta di visionare una sua opera, poetico e toccante lungometraggio , la sua ultima fatica, interamente realizzata in Giappone. Anche in questo caso, dunque, delicate dinamiche famigliari vengono approfondite con uno sguardo attento ed empatico.

Un giallo allegro e croccante, una commedia romantica fuorilegge, un film per tutti giovedì 22 agosto con 'Hit Man Killer per caso' in cui si cita Nietzsche e ci si interroga in modo intelligente sulla natura (e la malleabilità) dell'identità. Come il suo camaleontico protagonista, Hit man di Richard Linklater può essere tutto quello che volete, ma fondamentalmente è un film davvero divertente. Venerdì 23 agosto arriva l'ultima anteprima del mese con 'Divano di famiglia', la storia è tratta dal romanzo Mamma i soffa di Jerker Virdborg, ed è ambientata in un emporio di mobili in mezzo alla campagna. Qui un'anziana signora, si siede su un grande divano verde e rifiuta ostinatamente di rialzarsi, mentre i suoi tre figli adulti, David, Gruffudd e Linda cercano di smuoverla da lì tentando di sbrigare nel frattempo i loro impegni quotidiani. Una commedia dell'assurdo.

Si torna lunedì 26 agosto con 'Viaggio in Giappone', un film prezioso. Il film è sì una storia d'amore, ma con lucidità e grande poesia la regista parla anche del mistero della creazione artistica, del potere salvifico della scrittura, Isabelle Huppert è piccola, fragile e solare. Da non perdere martedì 27 agosto 'Palazzina Laf', un film dal solido impianto civile e dagli echi grotteschi e arrabbiati.Il coraggio di usare commedia, grottesco e surreale. Grandissimi Elio Germano e lo stesso Riondino. Sorprenderà il pubblico presente il film in prima 'Holy Shoes' mercoledì 28 agosto, una black comedy acuta e originale, con un ritmo narrativo serratissimo, con un'anima sia autoriale che pop. Holy Shoes riesce sia a essere super di intrattenimento che a fare satira contemporanea. Il cinema italiano ha bisogno di film originali che dialogano col pubblico come questo.

Giovedì 29 agosto, un film tenero, dolce, romantico: 'Estranei', un viaggio interiore e un'esperienza umana che tocca corde profonde, anzi profondissime, del vissuto. Lo fa con molta delicatezza, senza retorica, grazie a una sceneggiatura solida e una fotografia che riflette i toni chiaroscuri dell'anima. Il protagonista assoluto del film è il non-risolto.

Il programma di agosto chiude venerdì 30 agosto con 'Dieci minuti'. Dieci minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai soliti schemi. Per smettere di avere paura. E tornare a vivere. Un film morbido e gentile che accompagna lo spettatore con accorata tenerezza. Dal romanzo di Chiara Gamberale.