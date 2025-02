La Tarros ora dialoga con Padova. Nuovo collegamento intermodale tra Terminal del Golfo e Triveneto

Non soltanto nuove rotte commerciali. Il gruppo Tarros, che la settimana scorsa aveva annunciato la nascita di un servizio diretto tra Spezia e Barcellona, offre da qualche giorno anche un nuovo collegamento intermodale ferroviario tra il Terminal del Golfo e l’interporto di Padova, ovviamente via Stefano Magra. Un percorso, quello avviato dalla terminalista, parallelo a quello dell’Autorità di sistema portuale e tarato sugli obiettivi di una logistica sostenibile e integrata, in questo caso in grado di connettere tutti i paesi del Mediterraneo e di rafforzare la connessione tra il Nord Africa e l’Europa. Il nuovo servizio, che completa l’offerta intermodale del terminalista, rappresenta un’opportunità di sviluppo per il mercato del Triveneto: i treni che collegheranno il porto della Spezia con l’Interporto di Padova avranno infatti partenze settimanali.

Si sono concluse con successo nei giorni scorsi al Tdg – Terminal del Golfo nel porto della Spezia le operazioni sul primo convoglio, proveniente da Padova con container destinati al Marocco. La distribuzione locale su Padova sarà gestita da Carbox, società del gruppo, con la possibilità di utilizzare mezzi ad alimentazione Hvo (Hydrotrated vegetable oil) garantisce una riduzione delle emissioni di Co2 del 80%. "L’intermodalità – commenta il commissario straordinario dell’ente di via del Molo, Federica Montaresi – rappresenta per l’Adsp un punto di forza che ci pone ai vertici nazionali nel trasporto ferroviario, che ha raggiunto nel 2024 un +34%. In un periodo in cui il porto della Spezia è caratterizzato da importanti lavori infrastrutturali che possono comportare una riduzione di capacità ferroviaria, il servizio di navettamento dal porto a Santo Stefano, fornito a tutti i terminalisti, si conferma strategico per lo sviluppo dei traffici Intermodali. Gli operatori terminalisti, Lsct prima e ora anche Tdg, hanno subito colto questa opportunità messa in campo dall’Adsp che sta rafforzando i servizi offerti a beneficio di tutto il sistema portuale. Alberto Musso, presidente e ad del gruppo Tarros aggiunge: "Il trasporto ferroviario rappresenta una componente storica del nostro gruppo. Siamo orgogliosi di ripartire con questo servizio grazie alla sinergia con la Adsp del Mar Ligure Orientale e con il suo commissario straordinario Montaresi".