La storia “Controvapore” di Alessandro Grieco. Quindici anni al timone di un grande ristorante

Non un libro di ricette ma la storia di un ristorante dalla sua nascita (dal nulla) alla fine dell’esperienza durata 15 anni. Una cinquantina di persone hanno assistito al Camec alla presentazione di ‘Controvapore’, titolo del libro scritto da Alessandro Grieco (64enne spezzino) sulla genesi dell’omonimo ristorante aperto a Milano a fine anni 90. Per l’occasione sono arrivati a Spezia alcuni amici provenienti proprio dal capoluogo lombardo, mentre in videoconferenza si è collegato Dario Cecchini, di Panzano in Chianti (Firenze), fra i più famosi macellai del mondo, all’epoca fornitore del ristorante. Grieco nel corso dell’incontro (ripreso e fotografato da Luca Di Pasquale, che ne ha seguito la parte tecnica) ha raccontato alcuni episodi e aneddoti della sua esperienza al timone del ristorante frequentato per molti anni da tanti vip, dopo una recensione apparsa su un giornale negli Usa