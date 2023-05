La spiaggia riapre dopo 10 anni Al lavoro per il recupero degli orti E così risorge anche la collina

SAN TERENZO

Questa estate, a dieci anni dalla chiusura, riaprirà la spiaggia della Marinella a San Terenzo, e con lei anche il bistrot immerso fra la collina ed il mare. Un punto servizi e ristoro che sarà guidato da tre fratelli la cui storia è strettamente legata a Lerici e al suo territorio.

Saranno infatti Giovanni, Anna Maria e Marta Braga Dettoni a portare avanti questa nuova avventura imprenditoriale. "Lavoriamo nel settore della ristorazione e dell’entertainment da 13 anni, e le nostre radici sono legate al Golfo dei Poeti: nostra nonna Anna Landini, sorella di Gino Landini, militare morto in guerra che diede il nome alla squadra di basket di Lerici; nostro nonno Agostino Dettoni, profugo istriano, si trasferì con i suoi fratelli a Lerici dove, il 22 febbraio 1949, aprirono la rosticceria i ‘Dettoni’ in piazza Garibaldi. Da questa estate torneremo in questa terra, in un luogo che porta il nome di nostra mamma, aprendo un locale che non si poteva che chiamare in nessun altro modo se non ‘La Marinella’". I tre fratelli spiegano il progetto imprenditoriale, spiegando come "stiamo dando forma ad un posto lento, dove la qualità dei prodotti la farà da padrona, e stiamo dando vita ad un cocktail bar curato nei dettagli. Stiamo anche iniziando a sviluppare il progetto del recupero degli orti e dei terrazzamenti sopra il locale, assieme a delle experience legate al pesto, per provare a trasmettere a chi visita queste terre l’antica ricetta che nostro nonno Agostino Dettoni ci ha insegnato". Un progetto dove la sostenibilità è tra i principi cardine: "Il fatto di credere che la sostenibilità non sia più un’alternativa ma un nuovo modo di fare impresa, l’adesione fin dal 2015 alle campagne contro l’uso della plastica monouso di Marevivo, e la consapevolezza che sia possibile lavorare in modo più attento all’ambiente, ci hanno spinto a nascere come società benefit".

Intanto, sulla rinascita della spiaggia della Marinella è intervenuto anche il sindaco Leonardo Paoletti, che sui social ha voluto smentire chi sosteneva che la spiaggia sarebbe stata privatizzata. "La Marinella è e rimarrà spiaggia libera. L’impegno preso dall’amministrazione di riaprire la Marinella permetterà la riapertura anche dell’attività commerciale che si affaccia sulla baia ma che insiste interamente su area privata. Quindi nessuna privatizzazione ma, diversamente, l’occasione di riaprire al pubblico uno spazio privato per la valorizzazione dell’area, fornendo un nuovo servizio e occasioni di lavoro" afferma il primo cittadino.