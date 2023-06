La Spezia, un avversario si rompe il braccio. Gli Aquilotti gli regalano la coppa

La Spezia, 3 giugno 2023 – “Campioni in campo, campioni nella vita". Lo scrive sui social, non a caso, il settore giovanile del Renate, elogiando il bellissimo gesto compiuto da una squadra della ‘cantera’ dello Spezia. Siamo al centro sportivo ‘Monsignor Danilo Aiazzi’ di Prato, dove si svolge la prima edizione del torneo ‘Azzurri d’Italia’ organizzato dal Tobbiana e nel quale i ragazzi di mister Andrea Mariano si sono piazzati decimi su dodici team. Ma questo davvero poco conta. Importante è il dono che gli aquilotti hanno fatto ad un ragazzo di una compagine avversaria, Matteo del Renate che, durante la semifinale, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco per la frattura del braccio destro, a seguito di una caduta, per essere poi trasportato al pronto soccorso. Al suo ritorno dall’ospedale (con l’arto ingessato), tutti i componenti dello Spezia, molto colpiti dall’episodio di cui erano stati spettatori esterni, si sono avvicinati a lui, e stringendolo con grande affetto, gli hanno donato la coppa che avevano ricevuto poco prima durante la premiazione.

"Un gesto di assoluto fair play, un gesto dall’importante valore sportivo, umano ed educativo – proseguono dal Renate – un momento così spontaneo e genuino, che ci fa riscoprire ancora una volta quanto bello possa essere questo sport". E dopo aver pensato allo sfortunato calciatore ("Al nostro Matteo un augurio di prontissima guarigione, ti aspettiamo presto per condividere con te le grandi emozioni nerazzurre!"), ancora un ringraziamento al club dei Platek. "A voi, cari amici dello Spezia calcio che avete scritto una delle pagine più belle, che resterà indelebile per sempre nei cuori e negli occhi del nostro settore giovanile, un grazie di cuore!".

E dato che l’idea di donare il trofeo è stato dell’intero entourage dei 2011, ecco la rosa dei ragazzi presenti: Federico Costa, Niccolò Ferri, Samuele Cargiolli, Giovanni Rebecchi, Santiago Incorvaia, Luca Ruscelli, Andrea Bonfiglio, Leonardo Cristodaro, Filippo Giovannoni, Giovanni Bola, Mattia Cosentino, Matteo Filipponi, Walter Scamporrino, Flavio Berdicchia e Andrea Plicanti. Poi, lo staff tecnico vicino a Mariano: il collaboratore Luca Ferdeghini, l’allenatore Riccardo Cenderello e i dirigenti accompagnatori Ruggero Bellini e Francesco Ricciardi Giannoni. Complimenti a tutti voi, dalle platee meno altisonanti, arrivano i segnali migliori.

Marco Magi