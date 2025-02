La Spezia protagonista alla Bit di Milano. Peracchini: “Da vivere 365 giorni l’anno”

La Spezia, 12 febbraio 2025 - Il turismo guarda al futuro puntando su innovazione, autenticità ed esperienze su misura per ogni viaggiatore. È quanto emerso dalla conferenza stampa della Regione Liguria alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano fino a domani alla fiera di Rho, dove La Spezia ha avuto un ruolo di primo piano all'interno dello stand ligure.

All’incontro hanno partecipato oltre 25 giornalisti, tra cui inviati di agenzie di stampa come Ansa, AskNews e Italpress, magazine di settore come Travel Quotidiano, mensili come Qui Touring - Touring Club Italiano e Focus, oltre a numerosi blogger.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La partecipazione della Spezia alla BIT di Milano all’interno dello stand della Regione Liguria ha portato a una grande copertura mediatica per il territorio con la presenza di numerosi giornalisti di testate nazionali e di settore, rafforzando la visibilità del nostro territorio e il suo posizionamento tra le mete di riferimento a livello internazionale. Questo testimonia quanto la città sia sempre più al centro dell’attenzione turistica, grazie a un'offerta in continua evoluzione. Nel 2024, La Spezia ha registrato oltre 1.200.000 notti trascorse nelle strutture ricettive, un risultato straordinario frutto di un lavoro costante di valorizzazione della storia, della cultura e del paesaggio. Il nostro impegno si traduce in un calendario di eventi di grande richiamo durante tutto l’anno, dall’estate spezzina con i suoi appuntamenti di spettacolo e intrattenimento, alle mostre internazionali, fino al recupero e alla riapertura dei forti storici grazie al progetto 'La Spezia Forte', fino ad arrivare ad essere tra le 10 città finaliste per Città Capitale Italiana della Cultura 2027. La Spezia infatti è una città dinamica, leader mondiale nella nautica e tra le realtà più avanzate in Italia per l’Economia del Mare, con un porto commerciale in costante crescita. Investiamo nell’innovazione, nella sostenibilità e nel potenziamento delle infrastrutture, per rendere il nostro territorio sempre più accogliente e attrattivo, da vivere 365 giorni all’anno, sia per i visitatori sia per chi qui abita e lavora”.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali di tutta la regione e stakeholder del settore, ha messo in luce non solo il valore strategico della Spezia e della Liguria come destinazione turistica, ma anche le nuove iniziative per il 2025: una programmazione pensata per attrarre visitatori 365 giorni l’anno.

“La nostra città - ha dichiarato l'onorevole Maria Grazia Frijia, vicesindaco della Spezia e assessore al Turismo e al Palio del Golfo – si presenta a questo appuntamento con tante esperienze ed eventi che ne raccontano la storia, la tradizione e il profondo legame con il mare. Fra gli eventi di quest’anno avremo la celebrazione dei cento anni del ‘Palio del Golfo’, disfida remiera che vede protagoniste le borgate che si affacciano sulla nostra baia con tanti appuntamenti spettacolari. Troveranno spazio anche i sapori della nostra città con ‘Oyster Fest’, festival gastronomico dedicato a uno dei prodotti tipici del nostro mare. Questi e altri eventi - ha concluso l’Onorevole Vice sindaco - fanno parte di un programma ricco e variegato, frutto di una rinnovata governance del turismo che ci ha permesso di destagionalizzare e ampliare la nostra destinazione turistica esaltandone esperienze, tradizioni, enogastronomia e cultura; La Spezia è infatti candidata e finalista a Capitale italiana della Cultura 2027. Un connubio perfetto per un’esperienza indimenticabile.”

Hanno portato il loro saluto, durante la conferenza stampa, Paolo Varrella della Cooperativa Mitilicoltori della Spezia, ideatore dell’Italian Oyster Fest, e lo chef Andrea Besana, che ha realizzato le prelibatezze servite in BIT.

Massimo Gianello, presidente del Comitato Borgate del Palio del Golfo, nel suo breve intervento ha invitato tutti alla Spezia per la grande festa in occasione dei cento anni del Palio. Celebrazioni che, in un ricco calendario, vedranno anche la partecipazione della Nave 'Amerigo Vespucci', come ha sottolineato il capitano di vascello Comando Marittimo Nord Mario D’Auria, e si chiuderanno con l’esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare “Frecce Tricolore”, presentata alla BIT dalla Comandate di Squadra Aerea e 1° Reggimento Generale Alberto Biavati. Non poteva mancare un focus sulla Spezia finalista a Capitale della Cultura 2027, temo centrato dall’intervento di Rosanna Ghirri.

“La Spezia continua a scaldare i motori per la Candidatura di Capitale Cultura, tra le dieci Città finaliste – dichiara Ghirri, responsabile della candidatura – la BIT di Milano è stata una grande vetrina per mostrare La Spezia in tutta la sua bellezza e soprattutto presentare le linee fondamentali del dossier di candidatura. Con una visione ispirata al mare, La Spezia si candida a Capitale Italiana della Cultura 2027: 'Una cultura come il mare', il titolo del Dossier, non è solo una metafora ma un obiettivo concreto per una cultura variegata, interconnessa e sempre in movimento fondata sulla bellezza, la sostenibilità e l’inclusione. Un’occasione storica senza precedenti ed unica per rafforzare la nostra Città come centro creativo, incentivando il dialogo tra diversi settori, facendo emergere aspetti poco noti del proprio patrimonio, sperimentando un nuovo modo di vivere il rapporto con il mare. Il rilancio del Premio del Golfo per giovani artisti, percorsi di rigenerazione urbana e sociale e Amphiorama, un museo diffuso che parte dal mare e guarda al futuro, sono solo alcuni dei progetti caratterizzanti della candidatura. “Una cultura come il mare” diventa così un veicolo per affrontare le sfide di oggi, promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale e sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi. La Spezia si propone di diventare un grande laboratorio di innovazione culturale, capace di aprire nuovi orizzonti per la Città-Mare, rileggendo il passato attraverso strumenti contemporanei e offrendo a tutti un accesso più diretto alla cultura. Con creatività e sensibilità artistica, la Città vuole affrontare le sfide del presente e costruire un futuro sostenibile”.

