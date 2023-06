La Spezia, Porto Aperto alla Solidarietà, Nave Geo Barents Soccorre 13 Migranti

Il porto di Spezia apre nuovamente le porte alla solidarietà: per la terza volta nel giro di pochi mesi la nave Geo Barents tornerà nello scalo spezzino , dopo aver soccorso ieri 13 migranti a bordo di un gommone nel Mediterraneo. Il salvataggio è avvenuto ieri mattina, poco dopo alla Geo Barents è stato assegnata Spezia come porto dove attraccare e trovare la task force di accoglienza come avvenuto nelle due precedenti occasioni. La Geo Barents è attesa ora da oltre 3 giorni di navigazione prima di arrivare alla meta. "I sopravvissuti sono adesso costretti a sopportare il trauma e il dolore mentre viaggiano verso un porto inutilmente distante nel nord Italia", dicono da Medici senza frontiere. Ai soccorritori i 13 migranti hanno raccontato che una quattordicesima persona è caduta in mare durante l’attraversata.