La Spezia, il Teatro Civico cambia volto: nuove poltrone e interventi per 730mila euro

La Spezia, 6 giugno 2024 – Partono i lavori al Teatro Civico per la sostituzione delle poltrone con sedute di ultima generazione e altri interventi che renderanno la struttura molto più accogliente, con più spazio tra le file e un bancone per la regia e gli spettacoli che sarà posizionato alla fine della platea. Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, insieme ai tecnici del Comune della Spezia si sono recati al Civico per effettuare un sopralluogo

L’azienda che ha ottenuto l’incarico è la Rti Ares Line Spa, per un investimento complessivo di 728.293,94 euro oltre Iva, finanziati dal Fondo Strategico Regionale della Regione Liguria.

“Inizia oggi il progetto che porterà il nostro Teatro Civico a disporre di nuove poltrone di ultima generazione, per accogliere più comodamente gli spettatori e donare un aspetto più accattivante e accogliente all’interno della struttura – dichiara il sindaco Peracchini – . Dopo una bellissima Stagione, che ha visto esibirsi attori e professionisti di fama nazionale e internazionale, con oltre 42mila spettatori, non vediamo l’ora ripartire questo autunno con un restyling che riuscirà a conquistare i tanti spettatori della prossima stagione, che sarà ricca di grandi professionisti e sorprese. Il Teatro Civico è un luogo storico, un fiore all’occhiello della nostra città, ed è un dovere dell’Amministrazione investire per tutelare una struttura che molto presto sarà riconosciuta dallo Stato come Monumento Nazionale”.

Dal punto di vista estetico le poltrone saranno del tipo in tessuto imbottito ma con le fiancate in legno, finitura rovere, in accordo con i legni già presenti nel teatro (porte di accesso). Il poggiabraccio sarà in tessuto imbottito sfilabile per facilitarne l’eventuale manutenzione. Gli spazi riservati alle persone con ridotta capacità motoria rimangono inalterati e garantiscono di poter collocare 4 carrozzine.

Oltre alle poltroncine, il teatro sarà sottoposto ad altri interventi. Verranno rimossi i tendaggi presenti in sala, alle finestre dei corridoi di accesso ai palchi e a quelle sul palcoscenico. Saranno sostituite le imbottiture delle sedie Thonet dei palchi, che subiranno anche un trattamento antitarlo. Inoltre, tutti gli elementi in alluminio dei parapetti esistenti saranno ripristinati e integrati dove necessario. Infine, saranno ripristinati il soffitto dell’atrio e delle due gallerie, che verranno anche ritinteggiate.

Marco Magi