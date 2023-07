"LA SPEZIA: Davide Natale incontra i Segretari di Circolo e Amministratori Locali" - Incontro di Trasparenza e Partecipazione per il Pd Ligure

Porte aperte ai cittadini e faccia a faccia con gli amministratori locali. Il neo segretario regionale del Pd Davide Natale stasera alle 20 incontrerà i segretari di circolo, gli amministratori locali e i direttivi democratici nella sede di Via Lunigiana per un appuntamento che vuole diventare un momento di trasparenza e partecipazione. "Sarà aperto a chi ha partecipato alle primarie e in generale a chiunque voglia portare le proprie idee – dice Natale– Un momento di ascolto e apertura, ma anche di confronto. Dai territori arrivano sempre sollecitazioni diverse e stimolanti per rendere ancora più forte il nostro percorso. Le parole d’ordine che sono al centro della nostra azione, come sanità pubblica, rilancio del lavoro, diritto alla casa e transizione energetica solo per citarne alcuni, ci accomunano già alle battaglie di molti liguri".

L’incontro spezzino sarà seguito da altri nelle diverse federazioni della Liguria. Entro luglio Natale sarà prima a Genova e poi nel Tigullio. "Un tour che serve per iniziare per costruire le amministrative del 2024 e mobilitarci per le Europee successive – sottolinea il neo segretario del Pd – Vogliamo arrivare all’appuntamento con i cittadini portando una base comune, pur nella specificità dei diversi programmi che riguarderanno le amministrazioni che andranno al voto. Incontriamoci per fare squadra e concretizzare le nostre proposte. Dare fiducia al centrosinistra significhi delegare a chi ha a cuore il futuro delle comunità, affidare le proprie comunità al centrodestra ha il risultato di subire i diktat del presidente della Regione, come dimostrano i passaggi negli organismi regionali di questi anni".