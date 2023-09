La Spezia, nei giardini un viavai sospetto: due arresti per spaccio

La Spezia, 1° settembre 2023 – Spaccio di stupefacenti in centro città: due giovani arrestati alla Spezia dai carabinieri. Nella tarda serata di ieri, all’angolo tra via Campanella e via XXIV Maggio, nei giardini pubblici antistanti il palazzo comunale, i carabinieri della radiomobile della Compagnia della Spezia hanno arrestato una coppia di giovani.

I due, un 24enne di origini tunisine e una ragazza italiana 19enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati dai militari, che negli ultimi tempi avevano notato un eccessivo andirivieni di persone tra le panchine ed i cespugli. I carabinieri, insospettiti da questi movimenti, ieri sera hanno pertanto organizzato un servizio mirato, che ha dato i suoi frutti.

Infatti, mentre i due giovani erano seduti su una panchina, sono stati avvicinati da una serie di persone che, dopo un breve contatto, si allontanavano frettolosamente, anche a bordo di monopattini elettrici. Avuta conferma dei sospetti, i carabinieri sono quindi intervenuti in flagranza, fermando un 39enne residente in provincia, che aveva appena pagato 20 euro, ricevendo alcuni grammi di hascisc, prelevati da un cespuglio lì vicino, in cui lo stupefacente era nascosto.

La coppia e l’acquirente sono stati quindi immediatamente fermati e perquisiti. Oltre alla dose appena ceduta, i carabinieri hanno sequestrato circa tre grammi e mezzo di droga, hascisc, oltre a 400 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, mentre la coppia stata dichiarata in arresto per spaccio di stupefacenti in concorso tra loro e, dopo aver trascorso la nottata in caserma nelle camere di sicurezza, è comparsa stamane in Tribunale alla Spezia davanti al giudice.