Deposito di droga in pieno centro Coca e hashish nascoste nel box auto

Scoperto dagli agenti della Questura di Spezia un deposito di droga all’interno di un box auto. Rinvenuti dentro un sacco vuoto di crocchette per cani 24 pacchetti di hashish (circa 9 kg) di diversa pezzatura e 19 pacchetti del peso complessivo di oltre 2,5 etti di cocaina. La segnalazione di attività sospette messe in atto da un individuo all’interno di un box auto, in centro città, ha permesso alla polizia di sequestrare un ingente quantitativo di droga e di giungere all’arresto dell’uomo, un 58enne spezzino già noto alle forze dell’ordine. A notare che qualcosa non andava gli agenti dell’Antidroga vedendo un uomo che a bordo di uno scooter si recava nel garage intrattendosi per alcuni minuti, uscendo poco dopo con lo stesso mezzo. L’individuo veniva pedinato ma riusciva, grazie all’impiego dello scooter, a dileguarsi nel traffico. Rintracciato poco dopo nel quartiere umbertino, era stato visto a bordo di un cioclomotore diverso da quello usato per accedere al box. Circostanza che appariva sospetta agli investigatori. L’uomo è stato seguito fino a Rebocco dove, approfittando di un momento favorevole, gli agenti lo hanno fermato. Durante la perquisizione gli agenti lo trovavano in possesso di 900 euro in contanti, di cui non era in grado di fornire contezza. Tra gli effetti personali anche le chiavi del garage dal quale era stato visto uscire; motivo per il quale la perquisizione veniva estesa anche al box. Qui sono stati rinvenuti i pacchetti di droga. La perquisizione, estesa anche alla casa permetteva di rinvenire altri 1.600 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.