La Spezia, 40 nuovi stalli di sosta per i residenti

Il problema si ripete da decenni con straordinaria puntualità, ogni venerdì. Montati i banchetti del mercato ambulante in viale Garibaldi, ai residenti della zona parcheggiare diventava praticamente impossibile. Per lungo tempo le richieste degli abitanti della zona sono rimaste lettera morta, ma nei giorni scorsi il Comune ha trovato finalmente una soluzione, creando 40 ulteriori stalli riservati alla sosta dei residenti nelle zone interessate dal mercato del venerdì. Un risultato ottenuto attraverso la riorganizzazione degli spazi con l’obiettivo da una parte di andare incontro alle esigenze dei cittadini, e dall’altra di ottemperare, contestualmente, alle necessità degli operatori economici del mercato. "Come promesso – afferma l’assessore alle Attività produttive, Marco Frascatore – ci siamo adoperati per recuperare parcheggi in più dedicati ai residenti che potranno contare su 40 stalli di sosta ulteriori a loro disposizione. Una scelta che darà soddisfazione ad entrambe le parti portando l’area del mercato del venerdì, sia a mantenere garantita l’attività lavorativa degli operatori, che disporranno di un numero congruo di stalli, sia a consentire nuove opportunità di parcheggio residenti, e non poche, diminuendo al massimo i disagi possibili dei cittadini della zona".