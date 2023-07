Atteso protagonista di quest’edizione del Festival internazionale del Jazz della Spezia e considerato un genio assoluto della chitarra, Al Di Meola, il cui concerto è in programma stasera, alle 21.30, in piazza Europa. Nella sua carriera l’artista esplora diversi stili, tra i quali spicca il jazz fusion dalle influenze latine. Non solo solista, vanta numerose collaborazioni come quella con il gruppo Return To Forever (con Chick Corea, Stanley Clarke e Lenny White), il celebre trio di chitarra acustica con i colleghi virtuosi John McLaughlin e Paco de Lucia e il trio Rite of Strings con il bassista Clarke e il violinista Jean-Luc Ponty. Biglietti in vendita anche online sul circuito Vivaticket.