Interpretato dall’attore spezzino Leonardo D’Angelo, stasera alle 21, in piazza del Bastione, con ingresso libero, va in scena lo show ‘Me la canto e me la suonano’. Con lui sul palco un ensemble composto da Benedetta Matteoni al violino, Lorenzo Poletti al sax, Denis Daryi alla fisarmonica e Marcello Marianetti alla tastiera e alla direzione musicale. Lo spettacolo (inserito nei festeggiamenti per i 90 anni dell’Avis Comunale) è un omaggio al varietà e al repertorio di Milva ed è un viaggio musical-teatrale nella Rivista italiana. Il repertorio è stato scelto in base ad una accurata ricerca e comprende circa 25 canzoni.