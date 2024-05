La singolare ’svolta’ di Pachetti

Le tappe della sua vita sono ben scandite e fanno da supporto al nuovo libro che presenterà sabato pomeriggio in piazza Querciola nel borgo collinare di Castelnuovo Magra. L’autrice Francesca Pachetti è stata infatti bambina fino 13 anni poi ragazza fino alla maggiore età per poi diventare educatrice, professione svolta fino all’età di 27 anni. E poi la svolta e il passaggio all’attività di contadina. Un percorso di vita articolato e fatto di scelte ben precise che Francesca Pachetti ha spiegato nel libro dal titolo "I sapori di una svolta" che verrà presentato sabato alle 19 nell’ambito della rassegna letteraria "Incontro con l’autore" organizzata da NewCastle Book in collaborazione con Arci e assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra. Pachetti ha già pubblicato i libri dal titolo "La raccontadina"; "Il giro del cuore in 365 giorni" e "In una notte di tempesta". La giornata sarà presentata da Mario Amilcare Grassi "Celè".