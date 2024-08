La sfilata delle borgate. Carri e figuranti conquistano la città. Migliaia in strada

Uno spettacolo. Una sfilata che ha saputo regalare ironia ed emozioni, quella andata in scena venerdì sera. Il torpedone colorato ancora una volta ha saputo attrarre e coinvolgere migliaia di persone lungo il tradizionale percorso da piazza Brin a piazza Europa. La qualità dei carri, le musiche e le piccole esibizioni organizzate dalle borgate marinare hanno guadagnato l’applauso convinto di spezzini e turisti. Le tredici borgate anche quest’anno non si sono risparmiate: ingegno e qualità dei temi proposti renderanno certamente difficile la decisione di chi sarà chiamato a decretare il vincitore dell’evento più popolare e borgataro del Palio del Golfo, sostenuto economicamente dalla Fondazione Carispezia. Il vincitore sarà annunciato domani, in occasione delle premiazioni delle gare che avverranno in piazza Europa.

E sempre in piazza Europa come di consueto venerdì sera si è chiusa in piazza Europa, laddove le borgate vincitrici dei Palii del 2023 hanno riconsegnato al sindaco della Spezia i drappi, che saranno custoditi fino a oggi pomeriggio, quando troveranno un nuovo ’padrone’. La ’Muscuola’ del Canaletto per insegnare ai ’foresti’ come si pronuncia l’oro nero del nostro golfo, il sequel della favola di Pinocchio proposto dal Tellaro – con mastro Geppetto impegnato a forgiare barche da Palio e burattini-vogatori –, così come le animate sfilate proposte da Marola, Fossamastra e Le Grazie, le rivisitazioni in chiave-Palio dei quadri dei grandi artisti portata in scena da Porto Venere, hanno attratto molti consensi. Apprezzata anche la colorata esibizione del La Spezia Centro, che ha saputo coinvolgere le comunità presenti in città, così come la sfilata in chiave olimpica del Marola e quella proiettata alla salvaguardia dell’ambiente proposta dalla Venere Azzurra.

Matteo Marcello