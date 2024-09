La sfida di Rosson per “Indipendenza”

Indipendenza

Alessandro Rosson, avvocato spezzino, è candidato alla presidenza per Indipendenza. In lista: Emilio Iacopi (carabiniere in pensione), Maria Repetti (impiegata), Angelo Lo Biondo (carabiniere in pensione), Adriano Loredana (imprenditrice), Raffaella Spezia (commercialista).

Uniti per la Costituzione

Nicola Morra, ex presidente della commissione parlamentare antimafia, corre per Uniti per la Costituzione. In lista: Nicola Morra, Mattia Crucioli, Chiara Colla, Valeria Vergassola, Daniele Martinelli.

Democrazia Sovrana e Popolare

Francesco Toscano, avvocato e giornalista, è il candidato di Democrazia Sovrana Popolare. In lista: Francesco Toscano, Tamara Magnani, Fabio Parducci, Rosella Tassara, Francesco Zorba.

Forza del Popolo

Davide Felice, avvocato, è candidato alla presidenza per Forza del Popolo. In lista: Sandro Bertonati, Riccardo Godani, Anna Cocco, Cinzia Scanarotti.