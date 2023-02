La scomparsa di Sonia Nucera storica funzionaria del Pd

È stata un punto di riferimento, prima nel Pc, poi nel Pds e nei Ds, e infine nel Pd. Stimata da tutti, lascia nel partito e nei tanti amici un grande vuoto. É scomparsa all’età di 58 anni Sonia Nucera, storica funzionaria del partito di via Lunigiana, figura di esperienza che ha contribuito per anni alla ‘macchina amministrativa’ dei dem spezzini. Tanti i ricorsi commossi da parte di amici e politici. "La Sonia ha rappresentato un pezzo della mia vita politica, ma soprattutto è stata una grande amica. In ogni campagna elettorale era un imprescindibile punto di riferimento, quando c’era da presentare le liste era a lei che in molti si rivolgevano. Una garanzia di riservatezza e professionalità, sempre capace di rimanere lucida e tranquilla anche nei momenti di pressione. Non dimenticherò mai l’abbraccio che mi ha offerto quando sono stato eletto al consiglio regionale, mi mancheranno i nostri riti come i pasticcini di Armani al venerdì. Se ne va un pezzo del nostro partito" dice il consigliere regionale dem, Davide Natale. "Da sempre riferimento per tutti, lasci un vuoto immenso in tutti noi" afferma il segretario provinciale del Pd Iacopo Montefiori. "Una compagna gentile e dolce, una persona per bene, sempre a disposizione per tutti, collaborativa anche con le altre forze politiche" la ricordano dal coordinamento provinciale Pd. Sonia Nucera lascia il marito Nicola, i figli Chiara e Federico, e il fratello Nino.