La sagra dell’uva evento simbolo della Liguria

Una soddisfazione che si ripete per il secondo anno. Il diploma di evento autentico ligure, appena ricevuto, campeggia nella sede della Pro Loco di Vezzano, che punta ad ottenerne altri per la sagra dell’uva che è rientrata anche quest’anno nel calendario 2025 degli "Eventi autentici liguri".

Tra le settantasei manifestazioni che sono un vanto e un inno alla tradizione per tutta la regione Liguria ci sono appuntamenti delle Pro Loco dell’Unpli Liguria, che hanno meritato il riconoscimento dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria, con la collaborazione di Agenzia InLiguria, c’è la storica sagra dell’uva settembrina. "Siamo davvero tutti orgogliosissimi" ha commentato Nadia Ferdeghini presidentessa della Pro Loco. "Stiamo parlando di un grande e vincente lavoro di squadra che mette insieme la passione della Pro Loco, rioni, Comune di Vezzano. Una sinergia che ha dato sempre i suoi frutti, con record di presenze negli ultimi anni, dopo la sosta per l’emergenza sanitaria". In compagnia della sagra dell’uva vezzanese, per la quale i rioni si stanno già organizzando per l’edizione di fine estate, ci sono altri cinque eventi che si svolgono nello spezzino: Groppo e gli spaventapasseri di Sesta Godano, in programma il 13 luglio, I giochi di Santa Margherita, 20 luglio, e Vernazza in vigna, 14 agosto, sempre a Vernazza, quindi gli Orti di Pignone, ultimo fine settimana di agosto, la Sagra del fungo di Tavarone, comune di Maissana, prevista alla fine di agosto.