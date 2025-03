La ricerca degli ‘esploratori urbani’. Il fascino dei luoghi abbandonati

Due ‘esploratori urbani’ per conoscere meglio il nostro territorio. Domani, nella sala conferenze di Sunspace, alle 17.30, le Edizioni Giacché organizzano la presentazione del libro ‘Luoghi abbandonati della Lunigiana’, con proiezione d’immagini su schermo gigante, commentate dagli autori Martina Fai e Lorenzo Pecunia (conosciuto anche come ‘Estremo’ sui social). I due hanno all’attivo reportage e ricerche sul tema, sono nati e cresciuti in questi luoghi che girano da oltre vent’anni alla ricerca di quelli ‘abbandonati’ e con un legame particolare con il territorio lunigianese, di cui conoscono e rispettano profondamente ogni angolo.

Il libro non è quindi una semplice raccolta di singoli luoghi abbandonati da visitare, ma piuttosto un viaggio inedito nel cuore della Lunigiana, immersa in un paesaggio rurale quasi congelato nel tempo che offre al visitatore attento una varietà di luoghi abbandonati davvero unica, dai ruderi di antichi castelli, al percorso sull’acqua della valle dei mulini, dalle numerose chiese, agli ospitali, un tempo rifugio di pellegrini e viandanti, il tutto immerso nella continuità di un paesaggio verde e selvaggio ricco di fascino romantico (non a caso la Lunigiana è stata ‘adottata’ da molti inglesi come seconda casa).

Il silenzio le quiete che ci accompagnano nel nostro viaggio, dominano i resti di un convento medievale o un eremo solitario, ed è un percorso di riflessione quello che possiamo seguire mentre ci addentriamo tra borghi svuotati, rustici casolari e alpeggi che si stagliano nella nebbia con i loro profili, o quando incontriamo lo struggente fascino dei cimiteri in disuso dove gli sguardi dei defunti, macchiati dal tempo, ci osservano solenni.

Proseguiamo tra le imponenti strutture dell’ex-base Nato in cima al monte e la suggestiva, altissima, ferrovia della diga in disuso, addentrandoci nel folto del bosco, possiamo scoprire arcaiche fonti – persino una di acqua salata – o ripercorrere gli ardui passi dei cavatori del marmo, tra rifugi dimenticati in cima alle Alpi Apuane, da dove la vista spazia sull’infinito.

Un paesaggio che offre mille bellissimi scorci, come il sentiero che porta ai resti di quella che fu una vera e propria chiesa nella roccia che ci offre oggi un paesaggio quasi incantato, raggiungibile per vie impervie e la cui vista è solo per noi. È impossibile resistere al richiamo di questo territorio, costellato da misteriosi lasciti oggi in stretto connubio con la vegetazione, tra pietre secolari e alberi contorti che testimoniano immobili la storia secolare a cui appartengono, per niente distratti dall’eco dei nostri passi nel bosco.

Il libro, che contiene mappe e foto di più di 30 luoghi descritti, è in vendita in libreria, in edicola e sugli store online.

Marco Magi