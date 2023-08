La pubblicità del Genoa in città "Revocare l’incarico alla società"

Ha fatto molto discutere la pubblicità per celebrare il record degli abbonamenti del Genoa, comparsa domenica mattina in piazza Europa sul display gestito da una società genovese. E’ stata commissionata dal club rossoblù, che forse ha voluto celebrare i 27.777 abbonati anche alla Spezia, dove la tifoseria storicamente rivale dei genoani ha dovuto ingoiare poco più di due mesi fa il boccone amaro della retrocessione in serie B dopo lo spareggio con il Verona. La scritta "Grazie 27.777, record storico, bellissimA" con sullo sfondo lo striscione con la scritta ’Cuore rossoblù’, a qualcuno non ha significato niente, ma è stato un messaggio assai eloquente per i tifosi dello Spezia. Immediatamente sui social sono iniziate le lamentele. "Mi potete spiegare cosa ci fa questa roba in piazza Europa?", il commento di tanti tifosi delle Aquile. Al punto che il sindaco Pierluigi Peracchini si è subito interessato affinché la pubblicità venisse rimossa la mattina stessa, dopo che però ormai la frittata era fatta. Ma come è potuto succedere? Pare comunque si sia trattato di una colpevole disattenzione e non di un’esplicita provocazione.

"Quando mi hanno mandato la foto – ha commentato Gianmarco Medusei, presidente del consiglio regionale e grande tifoso dello Spezia – pensavo fosse una fake new. Spero vengano avviate tutte le procedure per cercare di revocare l’incarico alla società".

Su quel display lato giardini in piazza Europa sono stati pubblicizzati gli spettacoli dell’estate spezzina, l’annuncio comparso domenica mattina però è un ringraziamento della società rossoblù nei confronti dei propri tifosi, che ha un senso a Genova e nel levante ligure, ma può risultare ’pericoloso’ alla Spezia.

Massimo Benedetti