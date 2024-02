Mascherine, coriandoli, musica e tanto divertimento soprattutto per i più piccoli. Il Carnevale Sarzanese, partito domenica scorsa con la prima sfilata a San Lazzaro, oggi in occasione del giovedì grasso, arriverà a Sarzanello dove dalle 14.30, nel piazzale antistante l’area verde, sfileranno i carri allegorici ispirati alla saga dei Minions in versione hawaiana realizzati grazie all’impegno del gruppo Trebbiatori con il sostegno del Comune di Sarzana. Sabato, alle 14.30, per la gioia di grandi e piccini i carri sfileranno invece a Marinella con ritrovo fissato in via Papa Giovanni XXIII. Gli ultimi due appuntamenti si svolgeranno nel centro storico cittadino. Domenica, alle 14.30, si partendo dalla scuola di Santa Caterina verrà percorsa via Cisa, via Landinelli, piazza Garibaldi e via Mazzini per concludere con la festa finale in piazza Matteotti. Martedì grasso, il 13 febbraio, si replica con partenza direttamente da piazza Matteotti e conclusione sotto palazzo civico.