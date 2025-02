La polizia municipale attiva il nuovo servizio di fotosegnalamento

Uno strumento in più in dotazione al comando della polizia municipale. Da lunedì infatti sarà attivo il nuovo ed avanzato sistema di fotosegnalamento acquistato dall’amministrazione comunale grazie a un bando del ministero dell’interno. Il sistema si rivela particolarmente efficace nell’identificazione di soggetti privi di documenti di riconoscimento, inclusi i cittadini stranieri coinvolti in attività illecite. Inoltre, i dati raccolti saranno integrati nel sistema nazionale di impronte digitali, fornendo un contributo fondamentale alle

attività della polizia scientifica per l’individuazione di autori di reati e la risoluzione di casi

complessi. Il sistema adottato dalla polizia locale è dotato di software con intelligenza artificiale in grado di agevolare il lavoro degli agenti nelle procedure di identificazione. All’attivazione del sistema operativo erano presenti oltre al comandante Francesco Bertoneri anche l’assessore Giulio Guerri e personale della Questura della Spezia