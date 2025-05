Premio Lunezia Nuove proposte, aperte le iscrizioni alla gara

La direzione artistica del Premio Lunezia Nuove proposte invita chi volesse partecipare, ad iscriversi con il massimo anticipo rispetto alla data di chiusura del 26 agosto. "Per favorire il lavoro della commissione", dichiara il direttore artistico Loredana D’Anghera, impegnata con il suo team nella kermesse del patron Stefano De Martino. Il Premio Lunezia Nuove Proposte è aperto ai musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità, con ammesse opere solo in lingua italiana, almeno per l’80% della parte letteraria. È articolato in quattro categorie/sezioni: Premio Band (da due a più componenti), Premio Cantautori/Autori Solisti (sezione che ammette la partecipazione anche di interpreti), Premio Autori di Testi e Premio Lunezia ‘Canzoni Sostenibili’. La domanda d’iscrizione, da scaricare dal sito premio.lunezia.it (scheda di iscrizione), ed il materiale musicale (e/o testi) dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo [email protected]. Chi vorrà accertarsi che il materiale sia pervenuto e registrato potrà telefonare al numero 328 5669549 o al 347 3065739 dalle 17 di tutti i giorni, festivi compresi. In ogni modo, tutti gli iscritti saranno avvisati via email che il materiale è regolarmente pervenuto. La prefinale si svolgerà a Roma (Jazz & Image - davanti al Colosseo) la sera del 14 settembre, D’Anghera & C. è al lavoro per confermare e intensificare la presenza di promoter e produttori, nonché per eventuali esposizioni radio-televisive. La sezione Autori di Testo (con direttore artistico Roberto Benvenuto), invece, è aperta fino al 30 settembre; il testo vincitore sarà musicato da un compositore professionista. "A breve – comunica De Martino –effettueremo l’annuncio della data del Premio Lunezia ad Aulla e alla Spezia". Ricordando che il vincitore assoluto, tra band e cantautori solisti/autori/interpreti , parteciperà alla serata finale del Premio Lunezia Big.

m. magi