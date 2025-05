Caccia al tesoro a Groove, in palio giri sulla ruota

Da domani La Spezia diventa il campo di gara di vera caccia al tesoro. Groove Waterfront in Calata Paita lancia infatti una sfida con in palio giri gratuiti sulla ruota panoramica lì presente. L’iniziativa, ideata per salutare l’arrivo dell’estate, è aperta a tutti e per valorizzare una location, Calata Paita, inserita in una posizione cruciale della città, cuore del nuovo waterfront spezzino, in prossimità di piazza Europa, a fianco dell’approdo per i crocieristi. Dieci ticket colorati saranno nascosti in alcuni dei luoghi più iconici del centro e del waterfront. Ogni ticket dà diritto a un giro gratuito per due persone sulla ruota panoramica ‘La Grande Bellezza’. Per partecipare alla caccia al tesoro è sufficiente seguire il profilo Instagram e Facebook di Groove (@groove_calatapaita), dove verranno pubblicati gli indizi utili a localizzare i ticket fortunati. La promozione è valida fino al 15 giugno, giorno in cui la ruota panoramica saluterà la città. Groove (www.groovewaterfront.it) lo spazio urbano nato nel luglio 2024 a Calata Paita, si estende su oltre 5.000 metri quadrati e ospita una varietà di attività, tra cui stand di food & beverage gestiti da imprenditori locali, un’area eventi con concerti e dj set, spazi per lo sport all’aperto, un solarium fronte mare e un’area arcade con giochi vintage.

g. tonelli