Atc, le grane finiscono in Consiglio: "Servizio nettamente peggiorato"

Un consiglio comunale straordinario per sviscerare tutte le criticità che da mesi attanagliano Atc Esercizio, a partire dal taglio alle risorse aggiuntive operato da Regione Liguria che rischia di minare i bilanci futuri dell’azienda di trasporto pubblico. È quanto si terrà martedì 3 giugno, a seguito della richiesta presentata firmata dai gruppi di opposizione. La mozione, depositata il 14 maggio scorso, passa in rassegna le ultime vicissitudini dell’azienda, e si conclude con una duplice richiesta: la presentazione di un piano industriale da parte di Atc Esercizio, e l’avvio di una vertenza istituzionale per ’convincere’ Regione Liguria a rivedere la ripartizione delle risorse aggiuntive destinate al trasporto su gomma. Un tema caldissimo quello di Atc – domani con molta probabilità i sindacati avvieranno le procedure per lo sciopero – sul quale è intervenuto il consigliere dem, Marco Raffaelli.

"Quando affermavamo che le criticità denunciate sulla vicenda del subappalto del tpl e sulla perdita di qualità complessiva del servizio, si sarebbero poi riversate negativamente sugli utenti, non facevamo sterile polemica. Quando evidenziavamo le questioni legate all’organizzazione interna di personale ed alle richieste dei sindacati sul miglioramento delle condizioni di lavoro, non eravamo strumentali – dice Raffaelli –. I giudizi degli utenti sul servizio e le posizioni dei sindacati danno prova che i nostri ragionamenti erano onesti e corretti. Oggi si può provare solo rabbia ed imbarazzo nel pensare a cos’erano prima Atc e il trasporto pubblico: le condizioni sono nettamente peggiorate, le responsabilità sono chiare ed in capo a chi governa Comune e Provincia ed a chi ha amministrato fino ad oggi Atc".

mat.mar.